Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу пригрозил ответными мерами США в случае, если Вашингтон введет санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».

«В Сенате США говорят, что они введут санкции против «Турецкого потока». Это нарушение наших прав. Мы предпримем ответные меры против них», — приводят слова Эрдогана турецкие СМИ.

Ранее на этой неделе Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток».

Minval.az