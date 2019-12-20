Facebook подтвердила планы о создании «убийцы» Android. Собственная операционная система нужна для снижения зависимости от ОС Google, пишет The Information.

Компания заинтересована в собственной разработке, чтобы снизить зависимость от Android. Отказаться от ОС компании Google соцсети поможет Марк Луковский (Mark Lucovsky), который занимался запуском Windows NT. Интерес компании подтвердил глава Facebook по программному обеспечению Эндрю Босворт (Andrew Bosworth), который заметил, что соцсеть не может полностью доверять продуктам конкурентов.

В отчете говорится, что модифицированная версия Android используется в устройствах Oculus и Portal. Представители VR-подразделения компании отметили, что в будущем соцсеть намерена полностью отказаться от ПО Google. Facebook планирует создать закрытую операционную систему, позаимствовав подход Apple.

The Information отмечает, что Facebook работает над очками дополненной реальности под кодовым названием Orion. Эксперты полагают, что девайс выйдет в 2023 году и станет первым гаджетом компании Марка Цукерберга, который будет работать на собственной ОС.

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