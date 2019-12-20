Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригрозила правительству национального согласия (ПНС) начать бомбардировки, если оно не покинет столицу Триполи и город Сирт в течение 72 часов.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на представителя пресс-службы ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Месмари.

Отмечается, что силы ЛНА пообещали захватить эти территории через три дня, если вторая сторона не выполнит их условие. Аль-Месмари также подчеркнул, что Хафтар обещал не атаковать тех, кто пойдет навстречу требованиям.

Генерал-майор отдельно отметил, что глава ПНС Файез аль-Саррадж попросил Турцию вмешаться в конфликт, чтобы помочь правительству.

По мнению аль-Месмари, эти действия бесполезны, подобно попытке «вытащить утопленника соломинкой».

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