В турецкой провинции Денизли на юго-западе страны произошло массовое пищевое отравление школьников, сообщает Trend  со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, госпитализированы 30 школьников. Состояние одного из них критическое.

 

Minval.az