В турецкой провинции Денизли на юго-западе страны произошло массовое пищевое отравление школьников, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По данным СМИ, госпитализированы 30 школьников. Состояние одного из них критическое.
В турецкой провинции Денизли на юго-западе страны произошло массовое пищевое отравление школьников, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По данным СМИ, госпитализированы 30 школьников. Состояние одного из них критическое.
Дата: 2019/12/20 14:12
Раздел: Мир
Просмотров:
40
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригрозила правительству национального согласия (ПНС) начать бомбардировки, если оно не покинет столицу
Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило использование в стране первой вакцины
Пентагон после стрельбы на военной базе, устроенной курсантом из Саудовской Аравии, проверил всех курсантов из этой страны и не
Канцлер ФРГ Ангела Меркель жестко отреагировала на введение США санкций в отношении «Северного потока — 2». Об этом пишет Bild.
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в
Итальянские ученые заявили, что нашли ответ на 400-летнюю загадку Пизанской башни.
В Каталонии в 2020 году будут повышены налоги с туристов на проживание в отелях, правительство автономного сообщества
Российский президент Владимир Путин заявил, что страна пока не планирует создавать военный союз с Китаем.
Ученые Обсерватории солнечной динамики НАСА впервые обнаружили ранее неизвестный тип магнитных явлений на Солнце.