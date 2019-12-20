В Москве прошла 15-ая по счету большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На протяжении более четырех часов президент России отвечал на вопросы участвующих в пресс-конференции журналистов.

Многие из них держали таблички не только с наименованием представляемых ими СМИ, но и содержащие определенный посыл надписи.

Из зала, как заметили ереванские СМИ, периодически торчал плакат с надписью «Путин президент армян». Кто именно его держал на руках, определить не удалось.

Впрочем, кто-то с армянской фамилией успел и блеснуть – Владимир Шахиджанян. Он объявил, что половина зала – «это его ученики». Часть училась в МГУ на факультете журналистики, где он преподавал 35 лет. Он отметил, что часть «делали детей по его способу народонаселения».

«У нас разве не один способ?», — спросил Путин, вызвав смех в зале.

«Нет», — ответил Шахиджанян.

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