Все страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласились, что карабахский конфликт должен быть решён на основе трёх принципов, в том числе права наций на самоопределение. Об этом в беседе с местным Sputnik сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Таким образом в армянском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные в ходе визита в Баку.

«Это обязательство было вновь подтверждено Украиной в ходе её председательства в ОБСЕ», — важно отметила Нагдалян.

«Армянская сторона будет последовательна в вопросе выполнения своих обязательств в рамках ОБСЕ», заверили в МИД страны-сателлита России.

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