В Кирове, 18 декабря состоялась встреча президента Союза азербайджанцев России (далее САР) Физули Мамедова с представителями диаспоры, сообщает интернет-портал ednews.net.

Среди участников встречи были известный представитель азербайджанской общины Кирова, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ» Азиз Агаев, вице-президент САР Эльнур Гусейнов, советник президента САР по вопросам физического развития и спорта Фаррух Ганбаров, представитель САР в Республике Коми Акиф Микаилов, представитель САР в Нижегородской области Расим Кулиев и другие представители азербайджанской диаспоры России.

На встрече обсуждались благотворительный проект САР совместно с Всемирным азербайджанским культурным Фондом (далее ВАКФ) «Делай добро детям России» в связи с приближением Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, план работы САР на 2020 год, а также нынешняя ситуация азербайджанской диаспоры России.

Поприветствовав гостей, Физули Мамедов сообщил, что в настоящее время САР совместно с ВАКФ планирует в более чем 30 регионах России провести благотворительные акции. Ф. Мамедов особо отметил, что совместный проект САР и ВАКФ «Делай добро детям России» в первую очередь направлен на оказание реальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам, детям-сиротам, детям из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей.

«Речь идет о системной поддержке детских домов и интернатов, а также детей из малоимущих и многодетных семей, которая может положительно влиять на имидж азербайджанцев России, служить укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия в российском обществе». По словам Физули Мамедова принято решение по линии ВАКФ выделить 3 млн. рублей в целях проведения благотворительных акций.

В рамках встречи в САР также состоялся обмен мнениями относительно функционирования азербайджанских диаспорских организаций, их взаимодействие между собой и властями России и Азербайджана. В ходе дискуссии выступающие особо подчеркивали важность единства азербайджанской диаспоры и необходимость ее дальнейшей консолидации вокруг САР. Было выражено стремление использовать площадку САР для постоянного обмена мнениями по актуальным вопросам состояния азербайджанской диаспоры и объединения усилий во имя достижения общих целей и задач.

В свою очередь, эксперт по экономическим вопросам Азиз Алиев поблагодарил Физули Мамедова за вклад в укрепление дружбы между Россией и Азербайджаном. Он обещал принять самое непосредственное участие в деятельности САР и способствовать развитию Организации.

Особо обратив внимание на деятельность САР в регионах, представитель САР в Республике Коми Акиф Микаилов подчеркнул, что деятельность Организации, особенно проекты по увековечению памяти героев Великой Отечественной Войны вдохновляют диаспору и САР полностью оправдывает доверие азербайджанских общин в регионах.

После заинтересованного и предметного обсуждения вопросов, поднятых на этой встрече, Физули Мамедов поблагодарил всех участников за конструктивный, содержательный и полезный диалог.

Minval.az