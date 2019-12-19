Первый министр Шотландии Никола Стерджен потребовала от Лондона предоставить право провести новый референдум о независимости, сообщает Reuters.

Шотландский представитель заявила, что обращается к правительству Великобритании с тем, чтобы оно согласилось передать полномочия, которые позволят издать закон о проведении референдума. «Этот выбор должен быть за нами. Это неотъемлемое право на самоопределение», — подчеркнула Стерджен. Она добавила, что с момента референдума 2014 года изменились обстоятельства, подразумевая под ними Brexit. При это политик отметила, что на данный момент не все сторонники ее партии поддерживают идею о независимости.

«Шотландская национальная партия», которую возглавляет Стерджен, добилась относительного успеха на парламентских выборах: они смогли получить на 13 позиций больше по сравнению с прошлыми выборами, теперь в парламенте будет заседать 48 представителей этой партии.

Голосование по вопросу о независимости Шотландии состоялось 18 сентября 2014 года. Порядка 55 процентов участников референдума высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства.

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