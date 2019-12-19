Супружеская пара из американского города Джексон, штат Мичиган, Лес и Фреда Остин, прожившие в браке 70 лет, скончались с разницей в 20 минут. Супруги находились в хосписе и лежали на соседних кроватях, пишет The Sun.

Лес и Фреда Остин познакомились еще будучи школьниками. Они поженились в 1949 году.

Лес служил в Военно-воздушных силах США, потом работал в полиции. Фреда была менеджером в компании Brail Dry Cleaning.

В ноябре супруги Остин отметили 70-й юбилей свадьбы.

6 декабря пара попала в хоспис. Они лежали на соседних кроватях и умерли 7 декабря с разницей в 20 минут. Им было по 90 лет. У них осталось двое детей, четверо внуков и восемь правнуков.

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