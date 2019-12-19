Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в среду резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на мероприятия всемирной организации. Решение было принято консенсусом без процедуры голосования, передает корреспондент ТАСС. Авторами документа выступили Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот- д’Ивуар.

«[Генассамблея] рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов <…> и делать это своевременно, чтобы лица, направленные на работу в составе постоянного представительства или набранные для работы в секретариате, могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей, а представители государств-членов — приезжать в Нью-Йорк по официальным делам ООН», — говорится в принятом документе.

«[Генассамблея] выражает серьезную озабоченность по поводу невыдачи въездных виз определенным представителям ряда государств-членов», — говорится в документе. «Комитет ожидает, что страна пребывания продолжит активизировать усилия для облегчения участия — в том числе и посредством выдачи виз — представителей государств-членов в других заседаниях ООН», — отмечается там.

Документ содержит ссылку на раздел 21 соглашения по отношениям ООН со страной пребывания. В нем говорится, что в случае, если ООН и США не удается урегулировать возникающие споры, их обсуждение может перейти в арбитраж.

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