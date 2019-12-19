«Президент Украины Владимир Зеленский посетил Баку и не исключено, что они вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым начнут демонстрировать новые антиармянские проявления, так как всегда заявляли, что Украина и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросах восстановления территориальной целостности и суверенитета обеих стран».

Об этом пишет ереванская газета «Айастани Анрапетутюн».

«Также было отмечено, что главной темой переговоров является обеспечение региональной и национальной безопасности, прежде всего, речь о войне на востоке Украины и нагорно-карабахском конфликте…. Киев и Баку продолжают совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках различных международных организациий.

Ильхам Алиев собирается в качестве наблюдателя участвовать в деятельности СНГ и ЕАЭС, что можно считать продолжением политических и экономических ударов по Армении.

Фактически, самый энергичный участник ГУАМ, альтернативы СНГ действует против Армении и в тех структурах (СНГ, ЕАЭС, ОДКБ), в которых наша страна — полноправное государство-член», – пишет издание.

Minval.az