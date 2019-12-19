Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара продвигается в сторону района ан-Нахда, расположенного близко к центру ливийской столицы Триполи, говорится в заявлении пресс-службы ЛНА в Facebook.

Ранее начальник армии Хафтара по моральной подготовке бригадный генерал Ахмед Махджуб заявил РИА Новости, что ведущие наступление на Триполи войска взяли город в кольцо.

«Подразделения вооруженных сил прочно продвигаются в сторону района ан-Нахда и устанавливают контроль над несколькими новыми позициями после выхода формирований (Правительства национального согласия) и их отступления со своих наблюдательных пунктов, так что эти позиции становятся пунктами наших вооруженных сил», — говорится в заявлении.

Наступление ведется при поддержке авиации.

Minval.az