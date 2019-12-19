Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США в декабре вырос на два процентных пункта до 45%, сообщает «Интерфакс».

В ноябре рейтинг находился на уровне 43%, а в октябре — 39%. Таким образом, рейтинг одобрения Трампа в США растет на протяжении нескольких месяцев, пока демократы в Палате представителей Конгресса США занимаются процедурой объявления импичмента президенту.

Среди сторонников республиканцев деятельность Трампа одобряют 89%, среди сторонников демократов — 8%. Среди тех американцев, которые не поддерживают ни ту, ни другую партию, уровень одобрения составляет 42%. Когда начинались первые слушания по импичменту, он составлял 34%.

Также Gallup спросил, следует ли, по мнению респондентов, отстранить Трампа от должности. Если в октябре на этот вопрос отрицательно отвечали 46% респондентов, то в декабре — 51%.

Декабрьский опрос проводился в период со 2 по 15 декабря.

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