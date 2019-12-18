Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет развивать сотрудничество с Триполи, при этом он выразил готовность оказать признанным ООН властям этой страны военную помощь, сообщает «Интерфакс».

«Мы ускорим процессы (по сотрудничеству) между Турцией и Ливией. Мы им говорили, что мы всегда готовы помочь, если это (помощь) требуется. От военного сотрудничества и сотрудничества в области безопасности до принятия мер в отношении наших морских прав — мы готовы (предоставить помощь)», — заявил Эрдоган в среду на глобальном форуме по беженцам в Женеве.

Minval.az