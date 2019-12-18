Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси открыла голосование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, передает Reuters.

Она добавила, что открывает дебаты торжественно и с прискорбием. Пелоси заявила, что нарушение Трампом американской конституции является установленным фактом. «Если мы не будем действовать сейчас, мы не будем выполнять свои обязанности», — сказала она.

В случае, если палата представителей США утвердит обвинительный приговор в отношении Трампа, вопрос об импичменте будут рассматривать в сенате.

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