Великобритания пострадает больше, чем ЕС, если сторонам после Brexit не удастся быстро добиться торгового соглашения, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом.

«В том случае, если мы сможем заключить соглашение к концу 2020 года, то мы вновь столкнемся с резким изменением (обстановки). Ясно, что это нанесло бы ущерб нашим интересам, но это окажет более серьезное влияние на Соединенное Королевство, чем на нас (ЕС)», — цитирует ее слова «Интерфакс».

При этом она назвала «напряженными» обозначенные сроки переговоров ЕС и Британии.

Она подчеркнула, что уже 1 февраля 2020 года — на следующий день после Brexit — власти ЕС будут готовы дать добро на переговоры с Лондоном.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС рассчитывает на «беспрецедентное партнерство» с Великобританией после Brexit, и что речь ни в коем случае не идет о прекращении отношений между ЕС и Великобританией.

Minval.az