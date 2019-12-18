В Палате представителей США в среду началось заседание, кульминацией которого, как ожидается, станет голосование по импичменту президенту США Дональду Трампу, сообщает «Интерфакс».

Если не произойдет непредвиденных событий, то демократическое большинство в нижней палате Конгресса США поддержит две статьи импичмента Трампу, представляющему Республиканскую партию, и он, таким образом, станет третьим по счету президентом в американской истории, импичмент в адрес которого поддержали члены Палаты представителей. До него это были Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-1999 годах.

Американские СМИ сообщали, что дебаты в Палате представителей в среду могут продлиться шесть часов. Эти шесть часов будут разделены между двумя партиями и контролироваться руководителями юридического комитета Палаты представителей.

Голосование по этому вопросу в Сенате США, вероятно, состоится уже в следующем месяце.

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