Турция намерена ближайшее время отправить в Москву делегацию для обсуждения ситуации в Ливии и возможности отправки туда своих войск, заявил президент страны Тайип Эрдоган в среду.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать любую поддержку Правительству национального согласия Ливии, включая отправку туда своих военных, при этом она не считает командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара законным лидером.

«Мы сделали необходимые назначения, и делегация, в которой будут замглавы МИД и минобороны, а также представители разведки и военных, в ближайшее время отправится в Москву на переговоры», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос турецких журналистов, обсуждался ли в его недавнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным вопрос возможной отправки турецких военных в Ливию. Его цитирует газета Turkiye.

Он добавил, что кроме Ливии, стороны также всесторонне обсудят региональные проблемы, в том числе ситуацию в Сирии.

Minval.az