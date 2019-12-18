США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазой Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.

Данную информацию изданию подтвердил член Совета высшего офицерского состава организации «Офицеры России», заслуженный пилот России Юрий Сытник.

«Они списывают наши частоты, списывают комплексы, которые начинают разворачивать против него. Сейчас им нужно расшифровать наши комплексы С-400, которые там стоят. Вот поэтому их и отгоняют. Это обычная практика. Они проверяют нашу способность отогнать. Идет разведка», — сказал летчик.

Издание отмечает, что информация о частотах С-400 «Триумф» может использоваться для противодействия эффективной работе системы.

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