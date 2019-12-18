Тегеран в настоящий момент проводит испытания новейшей центрифуги IR-9 по обогащению урана.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в среду президент Ирана Хасан Роухани, который находится в Малайзии.

«Несмотря на санкции и экономическое давление, мы прогрессируем в ядерной сфере. На сегодняшний день у нас работают новые центрифуги IR-6, центрифуги IR-9 проходят испытания», — сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи ранее заявлял о том, что мощность новейшей центрифуги для обогащения урана IR-9 , над которой работает Иран, в 50 раз выше основной центрифуги IR-1.

Агентство Рейтер со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщало, что на ядерных объектах Ирана уже установлены центрифуги типа IR-9, а также ряд других, не предусмотренных ядерной сделкой.

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