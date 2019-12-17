Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер во вторник представил новые меры по борьбе с правым экстремизмом на федеральном уровне.

«Вы знаете, что после Галле (теракт у синагоги в городе Галле) вместе со всеми коалиционными министрами внутренних дел я пообещал составить план из 12 пунктов, который поможет нам активнее противодействовать правому экстремизму», — сказал Зеехофер журналистам в Берлине.

По его словам, в настоящее время борьба с правым террором — это один из главных приоритетов МВД ФРГ.

Зеехофер считает, что министерству удалось консолидировать силы и увеличить число специалистов, которые займутся конкретно этой темой.

«Федеральная криминальная полиция получит 300 дополнительных рабочих мест специально для борьбы с правым экстремизмом и всем, что к нему относится. Федеральное ведомство по защите конституции также будет расширенно на 300 рабочих мест», — сказал глава МВД (цитата по «Интерфаксу»).

По его данным, «в Германии проживает минимум 12 тысяч человек, которые потенциально готовы к насилию на почве правых убеждений».

«Речь идет об объединениях экстремистов, бойцовских клубах и других радикальных ячейках. Активно следует следить за проявлениями экстремизма такого рода в интернете», — указал Зеехофер.

По его словам, министерство нуждается в дополнительных курсах повышения квалификации для сотрудников, которые занимаются этой темой.

Minval.az