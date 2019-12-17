Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Баку, посетил во вторник магазин украинских продуктов, о чем сообщил в своем Твиттере.

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«Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен открыл уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет и украинский ресторан», — написал он.

Смачно по-українськи! Наші сири, йогурти, ковбаси й навіть соки продають у самісінькому центрі Баку. Місцевий бізнесмен має вже одинадцять магазинів Ukrayna Mahsullari. Скоро планує розширюватися: крім додаткових точок, відкриє український ресторан. pic.twitter.com/8Yfe8FnBf8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 17 декабря 2019 г.

Minval.az