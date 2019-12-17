17 декабря находящаяся с визитом в Азербайджане первая леди Украины Елена Зеленская ознакомилась Центром Гейдара Алиева.
Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
17 декабря находящаяся с визитом в Азербайджане первая леди Украины Елена Зеленская ознакомилась Центром Гейдара Алиева.
Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
Дата: 2019/12/17 16:55
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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