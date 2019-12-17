Ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed в Италии определили, что частое употребление перца Чили может помочь снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, ообщает EurekAlert.

В результате исследования, в котором приняли участие 23 тысяч человек, удалось выяснить, что процент смертности от сердечного приступа среди тех, кто регулярно употреблял перец раз в неделю, на 40% ниже. От заболеваний сосудов головного мозга — на 50% ниже.

«Интересен тот факт, что связь между снижением риска смертности и рационом питания не установлена», — сообщил эпидемиолог Мария Лаура Боначио.

По словам ученого, перец Чили защищает организм как тех, кто следует средиземноморской диете, так и тех, которые питаются не столь правильно.

Minval.az