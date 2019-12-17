Президент Украины Владимир Зеленского в ходе официального визита в Азербайджан на своей странице в Instagram поделился фотографией из Баку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Баку! Офіційний візит. Неофіційне фото. Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 16 Дек 2019 в 10:11 PST

Minval.az