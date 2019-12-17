Президент Украины Владимир Зеленского в ходе официального визита в Азербайджан на своей странице в Instagram поделился фотографией из Баку.

 

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Баку! Офіційний візит. Неофіційне фото.

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Minval.az