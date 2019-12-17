Минимум 14 горняков погибли, еще двое остаются заблокированными под землей в результате выброса газа на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает агентство Синьхуа.

ЧП произошло в ночь на вторник в уезде Аньлу. По предварительным данным, в момент происшествия в шахте находились 23 человека, семерым удалось выбраться.

По состоянию на 9.00 по местному времени 14 человек погибли, еще двое остаются заблокированными под землей.

На место происшествия уже прибыли представители местного правительства, различных ведомств, а также экстренные службы, ведется расследование причин аварии.

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