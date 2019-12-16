Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев прокомментировал последние заявления представителей армянских властей о том, что в неотъемлемой части Азербайджана Нагорном Карабахе якобы азербайджанцы никогда не жили и не существовало двух общин.

По словам председателя общины, политика дискриминации (апартеид) Армении, которая оккупировала земли Азербайджана, совершила Ходжалинский геноцид, уничтожает на оккупированных территориях принадлежащие азербайджанскому народу культурные, религиозные, исторические памятники, является проявлением ее многолетней идеологии.

«Должен отметить, что в этом году сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершили в регион два визита, между ними и азербайджанской общиной Нагорного Карабаха были проведены встречи. После этих встреч, в заявлениях сопредседателей в очередной раз было отмечено, что азербайджанская община наравне с армянской является полноправной (!) заинтересованной стороной конфликта. Это — отнюдь не новое заявление, а напоминание Армении факта, зафиксированного еще в 1992 году. И глава МИД России Сергей Лавров, в ходе последнего визита отметил, что поддерживает межобщинный диалог.

Именно после этих процессов наглядно проявляет себя неспособность армянской стороны переварить позицию азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Армения отрицает само существование азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Во-первых, как я ссылался ранее, в документе Хельсинкского совета министров ОБСЕ 24 марта 1992 года в качестве представителей с избирательным правом и других представителей Нагорного Карабаха, подразумеваются именно обе, то есть армянская и азербайджанская, общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, и они отмечены как заинтересованные стороны. В этом документе Нагорный Карабах не принимается в качестве отдельной стороны».

Как отмечает глава общины, руководящие органы СССР, а позже влиятельные международные организации, также отвергали притязания Армении на территорию Азербайджана:

«Во-вторых, после принятия Верховным советом Армянской ССР постановления о присоединении Нагорного Карабаха к Армянской ССР первого декабря 1989 года, десятого января 1990 года Президиум Верховного совета СССР, отметив несоответствие «постановлений» Армянской ССР с Конституцией СССР, ставит конец необоснованным территориальным притязаниям Армении в отношении Нагорного Карабаха.

В-третьих, ООН, другие международные организации, мировое сообщество признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Рекомендую армянской стороне изучить заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ и соответствующие документы», — сказал Турал Гянджалиев.

Он отметил, что если власти Армении положат конец захватнической политике против Азербайджана, перестанут отрицать изгнание сотен тысяч азербайджанцев из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, не будут препятствовать мирному сосуществованию двух общин в условиях равноправия в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана, то урегулирование конфликта может быть достижимо.

Minval.az