На своём выступлении в Сингапуре Барак Обама заявил, что женщины лучше мужчин, сообщает ВВС

— Женщины, хочу сказать вам, что вы неидеальны, но при этом я могу практически безапелляционно утверждать, что вы лучше нас, — заявил он.

Если бы каждой страной мира хотя бы пару лет руководили женщины, стали бы заметны значительные перемены к лучшему, уверен бывший лидер США.

Большинство проблем в мире создают властные мужчины. Обама посоветовал им помнить, что они находятся на посту не для поддержания ощущения собственной важности, что это работа и она не навсегда.

На вопрос о возвращении в политику 44-й президент США сообщил, что лидеры должны уходить, когда настаёт их время.

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