В Североатлантическом альянсе считают, что Россия наращивает активность подводных лодок, заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет Интерфакс.

«Россия последовательно наращивает активность под водой», — сказала Лунгеску.

В этом году уровень активности российских подлодок был самым высоким со времен «холодной войны».

По словам Лунгеску, НАТО будет реагировать на это усилением патрулей, в особенности в территориальных водах Норвегии и в Северной Атлантике. Северная Атлантика, по словам Лунгеску, сохраняет жизненно важное значение для безопасности Европы.

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