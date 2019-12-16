В Североатлантическом альянсе считают, что Россия наращивает активность подводных лодок, заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет Интерфакс.
«Россия последовательно наращивает активность под водой», — сказала Лунгеску.
В этом году уровень активности российских подлодок был самым высоким со времен «холодной войны».
По словам Лунгеску, НАТО будет реагировать на это усилением патрулей, в особенности в территориальных водах Норвегии и в Северной Атлантике. Северная Атлантика, по словам Лунгеску, сохраняет жизненно важное значение для безопасности Европы.