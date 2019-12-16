Из лондонского дома Тамары Экклстоун, дочери бывшего владельца и генерального директора «Формулы-1», украдены драгоценности на 50 млн фунтов стерлингов (около 67 млн долларов). Все украшения из роскошного особняка 35-летней Экклстоун были похищены за 50 минут. Это произошло спустя несколько часов после того, как наследница экс-босса «Формулы-1», улетела из Лондона на рождественские каникулы, сообщает The Sun.

Представитель семьи Экклстоун сообщил о том, что «Тамара была шокирована и разгневана ограблением», которое произошло на одной из самых престижных улиц Лондона с круглосуточными патрулями и контрольно-пропускными пунктами. Это тем более удивительно, что в особняке Экклстоун с 57-ю комнатами, где она живет с мужем Джеем Ратлендом, постоянно находится кто-то из охранников.

По версии полиции, три грабителя через забор проникли в сад, затем незаметно пробрались в дом и вскрыли сейфы, спрятанные в спальне. Они похитили многочисленные драгоценности всемирного известных брендов и авторские работы знаменитых дизайнеров, включая кольца, серьги и браслет от Cartier за 80 тыс. фунтов (около 107 тыс. долларов), подаренные ей в качестве свадебного подарка.

При этом единственный сотрудник, находившийся на посту охраны, заметил грабителей и поднял тревогу, когда воры уже перелезали через забор, чтобы покинуть место преступления.

Источник в Скотленд-Ярде назвал преступление «самой шокирующей кражей со взломом в новейшей истории». Оно совершено в одном из самых безопасных домов в Лондоне и на одной из самых безопасных улиц.

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Из лондонского дома Тамары Экклстоун, дочери бывшего владельца и генерального директора «Формулы-1», украдены драгоценности на 50 млн фунтов стерлингов (около 67 млн долларов). Все украшения из роскошного особняка 35-летней Экклстоун были похищены за 50 минут. Это произошло спустя несколько часов после того, как наследница экс-босса «Формулы-1», улетела из Лондона на рождественские каникулы, сообщает The Sun.

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Представитель семьи Экклстоун сообщил о том, что «Тамара была шокирована и разгневана ограблением», которое произошло на одной из самых престижных улиц Лондона с круглосуточными патрулями и контрольно-пропускными пунктами. Это тем более удивительно, что в особняке Экклстоун с 57-ю комнатами, где она живет с мужем Джеем Ратлендом, постоянно находится кто-то из охранников.

По версии полиции, три грабителя через забор проникли в сад, затем незаметно пробрались в дом и вскрыли сейфы, спрятанные в спальне. Они похитили многочисленные драгоценности всемирного известных брендов и авторские работы знаменитых дизайнеров, включая кольца, серьги и браслет от Cartier за 80 тыс. фунтов (около 107 тыс. долларов), подаренные ей в качестве свадебного подарка.

При этом единственный сотрудник, находившийся на посту охраны, заметил грабителей и поднял тревогу, когда воры уже перелезали через забор, чтобы покинуть место преступления.

Источник в Скотленд-Ярде назвал преступление «самой шокирующей кражей со взломом в новейшей истории». Оно совершено в одном из самых безопасных домов в Лондоне и на одной из самых безопасных улиц.

Кенсингтон Палас Гарденс, на которой расположен дом Экклстоун, получила название «улица миллиардеров», а средняя цена дома, расположенного на ней, составляет 33 млн фунтов стерлингов (около 44 млн долларов).

Среди ее соседей принц Уильям и его жена Кейт, султан Брунея, а также и самый богатый человек Китая Ван Цзяньлинь. Улица постоянно патрулируется сотрудниками «Дипломатической службы защиты».

Тамара Экклстоун — средняя из трех дочерей 89-летнего Берни Экклстоуна, рожденная в его втором браке.

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