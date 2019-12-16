В Германии для борьбы с гололедом планируют использовать рассол от огурцов. Сырье предложила баварская компания Develey, которая занимается производством продуктов питания. Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на Augsburger Allgemeine.

Благодаря рассолу в Баварии хотят сэкономить 700 т соли и почти 5 млн л воды, чтобы улучшить состояние окружающей среды.

В рассол, который остался от переработки огурцов, добавят еще соли, чтобы жидкость подошла для обработки дорог.

Как пишет «Немецкая волна», согласно пилотному проекту, планируют обработать 1,5 тыс. км дорожного полотна.

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