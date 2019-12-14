Боевики террористической группи

Об этом сообщило в субботу агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Боевики на 11 автомобилях ворвались в Магумери вечером в минувший четверг, заявил депутат от штата Борно в национальном парламенте Нигерии Усман Занна. По его словам, в бою погибли восемь местных ополченцев, сотрудник службы безопасности и шесть мирных граждан.

Очевидцы передают о применении боевиками крупнокалиберных пулеметов. Военные власти Нигерии пока не предоставили информации об этом инциденте.

Minval.az