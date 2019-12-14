Американские ученые обнаружили самую глубокую впадину на Земле. Она находится в Восточной Антарктиде, под ледником Денман, сообщает ВВС.

Глубина впадины составляет 3,5 километра ниже уровня моря. Ее размеры составляют 20 километров в ширину и 100 километров в длину. Она наполнена льдом. Глубже от этой точки является только океанские впадины.

До этого открытия самой низкой точкой на Земле считалось побережья Мертвого моря, глубина которого составляет 430 метров ниже уровня моря.

Как отмечается, это открытие важно для изучения того, как в будущем изменится Южный полюс. Ученые планируют изучить материковые породы и ранее неисследованные горные хребты под ледником, которые могут влиять на движение тающих ледников.

Minval.az