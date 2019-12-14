Турция планирует провести отдельный саммит с участием России наряду со встречей в верхах по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале.

Как передает РИА Новости, об этом на полях Дохийской конференции в столице Катара заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о намеченном в Стамбуле в феврале саммите по Сирии с участием глав Турции, ФРГ, Франции и Великобритании.

«Мы проведем саммит по Сирии с участием глав ФРГ, Франции и Великобритании, и отдельно мы организуем двусторонний саммит с Россией», — сказал Чавушоглу.

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