Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Авторами исследования были проанализировали данные более чем 50 тысяч человек, которые раскрыли свой рацион питания. Согласно выводам ученых, такие продукты, как сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара в крови, что является одной из причин бессонницы.

«Когда уровень сахара в крови быстро растет, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких, как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон», — объяснили специалисты.

Ученые посоветовали включить в рацион овощи и фрукты, поскольку они благоприятно влияют на сон.

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