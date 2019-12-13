Пять фракций в Великом национальном собрании (парламенте) Турции выступили с совместным заявлением, в котором осудили принятие Сенатом США резолюции, признающей события 1915 года в Османском Государстве в качестве так называемого «геноцида армян», передает Trend.

Свои подписи под документом поставили представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР), а также CHP (Республиканская народная партия), HDP (Народная демократическая партия), MHP (Партия национального действия) и İYİ Parti (Хорошая партия).

Minval.az