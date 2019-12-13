В Грузинском национальном музее в пятницу прошла презентация книги «Иреванское ханство», автором которой является главный куратор музея, профессор-историк Эльдар Надирадзе.

Презентация, приуроченная к 70-летнему юбилею Э.Надирадзе, организована руководством музея, во главе с директором, профессором Давидом Лорткипанидзе.

Как сообщает «Интерфакс», в мероприятии приняли участие грузинские и азербайджанские научные деятельности, представители общественности, посол Азербайджана в Грузии.

Профессор Эльдар Надирадзе поделился мнением об издании. Он отметил, что в книге, изданной на азербайджанском, английском и русском языках, нашли отражение подробные сведения об истории, правителях Иреванского ханства, сражениях за Иреванскую крепость, роли ханства в истории Азербайджана. В книгу вошли фотографии и рисунки, повествующие об истории Иреванского ханства, фотоснимки уникальных экспонатов, хранящихся в Грузинском национальном музее.

Minval.az