Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал «политическим шоу» резолюцию Сената США о признании событий 1915 года в Османском Государстве в качестве так называемого «геноцида армян».

«Резолюция Сената — не более чем политическое шоу. Она не имеет какой-либо юридической силы», — написал дипломат в своем Twitter.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, инициаторы принятия Сенатом США резолюции по т.н. «геноциду армян» «трусы, манипулирующие историей в политических целях и боящиеся посмотреть правде в глаза».

Minval.az