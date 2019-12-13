Акула-людоед попыталась добраться до дайвера в клетке. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter мексиканец Артуро Ислас Алленде.

Инцидент произошел в прибрежных водах острова Гуадалупе, штат Нижняя Калифорния.

По словам представителей компании Nautilus, которая устроила погружение, этот случай стал первым за 16 лет их работы, так как белые акулы редко проявляют агрессию.

На кадрах, снятых 9 октября, агрессивная крупная рыба подплывает к клетке с четырьмя дайверами и застревает между прутьями в метре от туристов. Пытаясь вырваться на свободу, она изворачивается и ранит себя о железные штыри. В ролике видно, как из жабр хищника начинает идти кровь.

Muere tiburón blanco En México por negligencia de prestador de servicios. Comparto por primera vez el video y la explicación. Abro hilo. pic.twitter.com/eeJQGLiUYP — Arturo Islas Allende (@arturooislas) December 6, 2019

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