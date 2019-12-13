Резолюция сената США о признании так называемого «геноцида армян» в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.

«Резолюция сената США о событиях 1915 года лишена исторической достоверности и правовой основы. Это один из примеров того, как может быть политизирована история. Это решение также является разрушительной попыткой подорвать усилия по развитию отношений между Турцией и США», — говорится в заявлении.

Те, кто использует историю для своих политических целей, никогда не достигнут своих целей, игнорируя факты, отметили в турецком МИД.

«Борьба Турции за защиту своих жизненно важных интересов в регионе будет решительно продолжаться, несмотря на такие несправедливые и необоснованные решения», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Minval.az