Как рассказала королевский биограф Кейт Николл, в те «добрые старые времена», когда принцы Гарри и Уильям дружили, младший из братьев редко называл Кейт Миддлтон по имени. Обычно Гарри звал ее «своей старшей сестричкой». На самом деле, это не было большим преувеличением. Как рассказали Кейт Николл друзья принцев, Гарри и Кейт действительно были очень дружны. И хотя Миддлтон старше, чем принц, всего на неполных три года, она всегда была для Гарри лучшей и мудрой советчицей. Как пишет «7Дней», об этом Николл поведала изданию Express.

Познакомились принц и тогда еще будущая герцогиня очень давно — когда роман Кейт и Уильяма только начинался. Сначала они весело проводили время втроем в студенческих компаниях. Да и позднее, когда Кейт стала законной супругой Уильяма, общались очень близко. Миддлтон и ее супруг поселились в апартаментах 1А в Кенсингтонском дворце, а Гарри — в Ноттингемском коттедже на территории дворца. Младший из принцев чуть ли не каждый день заглядывал к брату на ужин, который готовила Кейт. После чего они долго болтали обо всем на свете.

Когда Гарри влюбился в Меган Маркл, он, еще до того, как рассказать об этом брату, раскрыл свой секрет «сестричке». Кейт попросила его познакомить ее с Меган. Что Гарри и сделал — в первый же, тогда еще тайный, визит Маркл в Лондон. И, как утверждают друзья герцогини, в отличие от Уильяма, который сразу же отнесся к Меган настороженно, Кейт новая подружка Гарри поначалу очень понравилась. Герцогиня дала понять Маркл, что она — желанная гостья в их доме. И Меган не пренебрегала приглашением, часто заглядывая в апартаменты 1А. Маркл в один из своих визитов в Британию даже привезла для Кейт подарок — золотой браслетик — в знак их дружбы.

Однако когда Гарри сообщил брату о своем намерении жениться на Маркл, всё изменилось. Уильям прямо заявил брату, что он слишком торопится с женитьбой, что он плохо знает Меган. И добавил — Гарри и его девушка слишком разные люди, из этого вряд ли получится что-то хорошее. Младший принц тогда всерьез обиделся на брата, и их отношения стали заметно прохладнее. Кейт не рискнула тогда пойти против мужа и тоже отстранилась… А после того, как Гарри женился на Меган, всё пошло ещё хуже. Младший принц заявил, что не желает больше делить с Уильямом территорию Кенсингтонского дворца. И Гарри и Меган, как только была завершена реконструкция их коттеджа Виндзоре, покинули Лондон. После чего разорвали и деловые отношения с Уильямом и Кейт, выйдя из благотворительного проекта, который раньше с энтузиазмом вели вместе. А во время телеинтервью, которой Гарри дал после визита в Африку, принц подвел итог своих отношений с братом. Он заявил, что его и Уильяма пути разошлись…

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