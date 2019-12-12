Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан утверждает, что действия России представляют угрозу для стран НАТО.

«Совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу для НАТО. Это мы констатируем, в частности, в сфере кибербезопасности. Также Россия может представлять опасность для соседних с ней стран, о чем свидетельствует украинский кризис», — сказал французский министр, выступая в Сенате на слушаниях на тему «Ситуация и роль НАТО, место Франции в этом альянсе». Трансляцию заседания вел сайт парламента.

Minval.az