Китайский стартап XEV начнет печатать на 3D-принтере электрические микрокары YoYo. Стоимость новинки на первом этапе составит 5999 евро, пишет Motor.

Китайцы на принтере изготовят все основные узлы своего электромобиля, кроме шасси, стекол, шин и силовой установки.

Длина YoYo составит 2,5 метра (для сравнения, длина Smart fortwo — почти 2,7 метра). Несмотря на миниатюрные размеры, авторы автопроекта уверяют, что в микрокаре будет «комфорт и для изящной балерины, и для регбиста».

Крошечный электромобиль планируется делать в соответствии с действующими европейскими нормами безопасности. Например, YoYo оснастят защитой от опрокидывания, АБС и подушкой безопасности водителя.

Без подзарядки электрокар сможет преодолеть 150 километров. Его максимальная скорость составит 150 километров в час.

Аккумулятор можно будет зарядить от бытовой розетки.

Цена YoYo для первых покупателей составит 5999 евро. После того, как машина уйдет в серийное производство (август 2020 года), стоимость поднимут до 7995 евро.

Minval.az