Женщина-трансгендер Джолин Доусон захотела вставить в голову два грудных импланта. Об этом девушка рассказала в реалити-шоу Botched. Анонс нового эпизода программы появился на YouTube-канале E! Entertainment.

Доусон попросила хирургов вставить ей грудь в голову и сделать семь ринопластик, чтобы быть похожей на куклу из серии Bratz.

Страдающий от сексоголизма трансгендер ежедневно делает объемную укладку, чтобы походить на своего виртуального кумира. Как-то Доусон пришла в голову мысль, что можно вставить в голову грудные импланты и «забыть про укладку».

Minval.az