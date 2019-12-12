В Грузии обсуждается заявление, которое сделала президент страны Саломе Зурабишвили, пишет Грузия Онлайн.

Так, по словам Зурабишвили, у Грузии нет ни армии, ни оружия, и не будет его. И у нас нет такого большого экономического потенциала, чтобы быстро завоевать регион.

при этом С. Зурабишвили добавила, что есть другое оружие — знания, наука и образование.

Заявление подвергли критике политические оппоненты Зурабишвили, а также члены правительства, и в первую очередь министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, грузинская армия «очень сильна». Так же министр добавил, что в стране есть настоящие военные герои. И потому заявления, сделанные президентом, являющемся верховным главнокомандующим, выглядят абсолютно неприемлемыми.

Находящийся за пределами Грузии Михаил Саакашвили заявил, что слова президента Грузии оскорбительны по отношении к грузинской армии, которая в 2008 году впервые после Афганской войны сбила 13 или 14 российских боевых самолётов и впервые после Второй мировой ранила российского генерала.

В администрации президента Грузии заявили, что г-жу Зурабишвили «не так поняли». Замечено, что президент говорила о том, как утвердиться Грузии, и что сделать это нужно «не силой, а наукой». Окружение Зурабишвили обвинило политических оппонентов в том, что её постоянно пытаются задеть «то вырванными из контекста словами, то рассуждениями о её «неправильном» костюме на официальных встречах».

Minval.az