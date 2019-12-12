Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил об угрозе здоровью после тщательного медицинского обследования.

Опасениями относительно тяжелого заболевания политик поделился в беседе с журналистами, сообщает агентство Reuters.

64-летний Жаир Болсонару сообщил о том, что недавно перенес небольшую операцию по удалению родинки из уха. После этого были сданы анализы, и политика состоялся непростой разговор с врачами. Ему сообщили о подозрении на рак кожи, однако подробности станут известны только после углубленного медицинского обследования. Президенту рекомендовали отказаться от рабочих поездок, запланированных на ближайшую неделю, и немного отдохуть. Врачей беспокоит общее истощение организма.

Сам Болсонару при этом сообщил, что чувствует себя достаточно хорошо.

Minval.az