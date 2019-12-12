В статуе римского императора Октавиана Августа, установленной в Санкт-Петербурге, усмотрели лицо президента России Владимира Путина. Фото опубликовано на странице журналиста Алексея Коломенцева в Facebook, пишет Лента.ру.

Автор публикации написал, что статую установили на Малом проспекте Петроградской стороны возле торгового центра «Европа». По его словам, вокруг фасада здания поставили фигуры знаменитых римлян. «Если что, так, по версии скульптора, выглядит римский император Октавиан Август», — заключил журналист. В комментариях поразились сходством императора и российского президента. «Где-то я видела недавно этого Октавиана…На какой-то пресс-конференции…», — написала одна из пользовательниц. Другой юзер предположил, что это «Октавиан Август Владимирович». Многие сошлись во мнении, что президент и известный римлянин «одно лицо».

Гай Юлий Цезарь Октавиан Август — древнеримский политический деятель, основатели Римской империи. Приходился внучатым племянником Юлию Цезарю.

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