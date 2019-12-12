Геймер из тайского города Сураттхани зарезал отца после того, как тот попросил его сделать перерыв в онлайн-игре. Об этом сообщает издание The Sun.

В субботу, 7 декабря, 17-летний Панварат (Panwarat) ударил своего отца — 51-летнего сержанта полиции Анувата Чойбэнгдью (Anuwat Chauybangdue) — ножом в спину после того, как мужчина попросил его оторваться от компьютера.

Прибывшие на место полицейские обнаружили своего коллегу в луже крови. Предположительно, нападение произошло в саду, после этого мужчина смог самостоятельно доползти до кухни. На кафеле остались кровавые следы.

Пострадавшего госпитализировали, однако спустя некоторое время он скончался в больнице.

Молодой человек, предположительно, сбежал с места преступления на мотоцикле. Полицейские нашли его в ближайшем интернет-кафе и арестовали по подозрению в убийстве. Когда они нашли мальчика, он играл с другом в видеоигры.

Члены семьи подростка сообщили, что он проводил ночи напролет, играя в компьютерные игры, а днем спал. Недавно его выгнали из школы, так как он часто пропускал занятия. Тетя мальчика, Фа (Fah), рассказала, что ее брата расстраивало увлечение сына, поэтому он пытался удержать ребенка от игромании.

В полиции сообщили, что подросток отказался сотрудничать со следствием и отвечать на вопросы.

Ранее сообщалось, что подросток из города Удонтхкани, Таиланд, умер после того, как всю ночь играл на компьютере в онлайн-игру. Родители приносили ему в комнату еду и просили одуматься, но подросток не слушал их и продолжал играть.

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