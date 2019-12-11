Вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) объявили о возвращении четырех неиспользуемых военных баз под контроль правительства Кореи и о готовности вернуть еще 13 подобных участков, передает РИА Новости.

Решение об окончательной передаче баз Южной Корее было принято на 200-м заседании объединенного комитета по соглашению о статусе сил (Status of forces agreement, SOFA) на базе Кэмп-Хамфрис в городе Пхёнтхэк. На заседании председательствовали заместитель командующего USFK генерал-лейтенант Кеннет Уилсбах и генеральный директор департамента по делам Северной Америки МИД РК Ко Юн Чжу.

«В ходе встречи было решено окончательное и постоянное возвращение лагерей Eagle и Long (город Вончжу), базы Camp Market (город Пупхён) и участка Shea Range, расположенной на базе Camp Hovey (город Тондучхон) обратно под контроль правительства Южной Кореи», — говорится в пресс-релизе USFK.

Возвращение американских военных объектов под контроль правительства Южной Кореи происходит в соответствии с Программой земельного партнерства 2002 года, Программой возвращения гарнизона Ёнсан 2004 года и положениями соглашения о статусе сил.

Как отмечается в заявлении, это самый большой возврат участков бывших американских военных объектов под контроль Кореи с 2015 года. В настоящее время USFK имеет еще 13 «полностью освобожденных и закрытых баз, готовых к возвращению».

Возвращенные в этот раз базы были закрыты в период 2009-2011 годов. Как сообщило агентство Рёнхап, Южная Корея продолжит дезактивацию и очистку этих четырех участков, где загрязнение почвы и грунтовых вод является критическим. Так, исследование 2017 года показало, что участок Camp Market в Бупхене был загрязнен токсичными загрязнителями, такими как диоксин, тетрахлорэтилен и полихлорированный бифенил. По предварительным оценкам, на процесс дезактивации, который обычно занимает около двух лет, может уйти до 921 миллиона долларов.

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