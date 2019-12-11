Президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган заявил, что вручение нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке является награждением за нарушение прав человека, сообщает Reuters.

В Турции Хандке неоднократно подвергался критике за свою поддержку покойного главы Сербии Слободана Милошевича. Он также выступал на похоронах Милошевича.

«Вручение Нобелевской премии по литературе расисту, который отрицает геноцид в Боснии и защищает военных преступников, 10 декабря, в День прав человека, не будет иметь никакого другого значения, кроме награждения за нарушения прав человека», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также заявил, что Турция присоединяется к бойкоту церемонии, который ранее объявили Албания и Косово.

Сегодня, 10 декабря 77-летнему Петеру Хандке будет вручена Нобелевская премия по литературе с денежным призом 9 млн шведских крон (935 тыс. долл.). Он является автором произведений «Беспокойство вратаря в штрафной» и «Медленное возвращение домой», а также соавтором сценария к фильму «Крылья желания» (1987). Решение Нобелевского комитета подверглось критике из-за позиции Ханке.

Как сообщал сайт «Комментарии», премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед получил Нобелевскую премию мира.

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